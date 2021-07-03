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Витебчане почтили память Петра Мироновича Машерова - к бюсту героя возложили цветы
В Витебске торжества сегодня начались на площади Победы. Руководители области и города, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь возложили цветы к Вечному огню. Почти полвека назад он был зажжен у подножия мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. На торжественном митинге звучали слова о важных для каждого белоруса ценностях - таких как патриотизм, уважение к истории, гордость за страну. В годы войны Витебск был почти стерт с лица земли, а сегодня это современный центр, жители которого своим трудом пишут новейшую историю Беларуси.
Витебчане почтили память Петра Мироновича Машерова
К бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда в торжественной обстановке возложили цветы. А затем праздник зашумел на концертных площадках и в парках.
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