Витебщина отмечает областные "Дожинки" в Миорах

17 октября северный регион отмечает главный праздник тружеников села - областные "Дожинки". Чествовать лидеров жатвы будут в Миорах. Город встречает гостей обновленным. К фестивалю преобразились объекты социальной сферы, жилфонд и главная площадь, где хлеборобов отметят заслуженными наградами.

Общими усилиями аграрии сумели внести весомый вклад в республиканский каравай. Намолотили более 1 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы.

Инна Богданова, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

"Наибольший вклад в формирование каравая Витебской области внесен Оршанским районом, где намолочено более 150 тыс. т зерна, Витебским районом - около 120 тыс. т. Получен небывалый урожай крестоцветных культур. Намолочено 148 тыс. т зерна, средняя урожайность крестоцветных культур составила 20,7 ц/га".

Гостей аграрного фестиваля ожидает насыщенная программа. Колоритные подворья удивят изобилием угощений и сувениров. Выставки, тематические площадки и аттракционы будут работать до позднего вечера. Кульминация праздника - концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады.