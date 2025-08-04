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Витебск готовится принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум 28-29 августа
28-29 августа в Витебске состоится III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Он станет площадкой для обсуждения важных вопросов двусторонней повестки дня, принесет конкретные экономические результаты, а также станет еще одним шагом в реализации амбициозных планов, поставленных главами государств в феврале 2024 года. Впервые на площадке такого уровня в 2025 году обсудят вопросы молодежной политики и местного самоуправления.
Дипломатическим отношениям Беларуси и Узбекистана 32 года. Договорно-правовая база белорусско-узбекского сотрудничества на сегодняшний день содержит более 80 международных договоров и документов. Есть и договоренность на миллиард: в феврале 2024 года главы двух стран договорились о выходе товарооборота более чем на 1 млрд долларов. Страны поддерживают и взаимно дополняют друг друга в ЕАЭС, СНГ, ШОС, поэтому парламентско-дипломатический брифинг, который прошел 4 августа, можно смело назвать сверкой бизнес-часов.
Активно развивается кооперационное сотрудничество. В настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано свыше 200 предприятий с белорусским капиталом, а на территории Беларуси - свыше 100 совместных белорусско-узбекских предприятий. Один из главных показателей - взаимная торговля, которая показывает, что по итогам первого полугодия она выросла на 28 %.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы рассчитываем и дальше двигаться по пути укрепления и расширения договорно-правовой базы. Одним из ключевых документов является дорожная карта нашего двустороннего сотрудничества, которая была подписана в 2024 году в рамках официального визита Президента Республики Беларусь в Узбекистан и которая содержит в себе целый ряд мероприятий двустороннего характера, нацеленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества, создание совместных производств и реализацию многих проектов в социально-гуманитарной сфере".
В конце августа Витебск готовится принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. В программе будут тематические секции с участием женщин - предпринимателей двух стран из различных отраслей экономики.
Впервые стороны обсудят работу парламентов Беларуси и Узбекистана. Акцент сделают на деятельности местных органов самоуправления. По итогам мероприятия в 2024 году заключено более 60 контрактов на сумму почти 50 млн долларов.
Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь:
"Большой блок вопросов будет касаться сотрудничества в торговой экономике, для чего формируются в настоящее время компетентные хозяйствующие субъекты. Задача поставлена нашими руководителями. В первую очередь у нас должно превалировать экономическое отношение - это все действительно определяет основу наших взаимоотношений. Поэтому в составе делегации будет уделено большое внимание представителям этой сферы".
В списке сфер сотрудничества Беларуси и Узбекистана значатся также законодательство, культура, образование, спорт, наука и молодежная политика. Сотрудничество и в этой области обсудят в Витебске.