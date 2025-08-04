Витебск готовится принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум 28-29 августа

28-29 августа в Витебске состоится III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. Он станет площадкой для обсуждения важных вопросов двусторонней повестки дня, принесет конкретные экономические результаты, а также станет еще одним шагом в реализации амбициозных планов, поставленных главами государств в феврале 2024 года. Впервые на площадке такого уровня в 2025 году обсудят вопросы молодежной политики и местного самоуправления.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Узбекистана 32 года. Договорно-правовая база белорусско-узбекского сотрудничества на сегодняшний день содержит более 80 международных договоров и документов. Есть и договоренность на миллиард: в феврале 2024 года главы двух стран договорились о выходе товарооборота более чем на 1 млрд долларов. Страны поддерживают и взаимно дополняют друг друга в ЕАЭС, СНГ, ШОС, поэтому парламентско-дипломатический брифинг, который прошел 4 августа, можно смело назвать сверкой бизнес-часов.

Двустороння встреча представителей Беларуси и Узбекистана в Совете Республики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15547a07-2656-48a8-8d2d-b18db5c8165c/conversions/28b80e30-7dff-4e8a-8798-cd7d7981d4c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15547a07-2656-48a8-8d2d-b18db5c8165c/conversions/28b80e30-7dff-4e8a-8798-cd7d7981d4c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15547a07-2656-48a8-8d2d-b18db5c8165c/conversions/28b80e30-7dff-4e8a-8798-cd7d7981d4c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15547a07-2656-48a8-8d2d-b18db5c8165c/conversions/28b80e30-7dff-4e8a-8798-cd7d7981d4c8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Активно развивается кооперационное сотрудничество. В настоящий момент в Узбекистане зарегистрировано свыше 200 предприятий с белорусским капиталом, а на территории Беларуси - свыше 100 совместных белорусско-узбекских предприятий. Один из главных показателей - взаимная торговля, которая показывает, что по итогам первого полугодия она выросла на 28 %.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы рассчитываем и дальше двигаться по пути укрепления и расширения договорно-правовой базы. Одним из ключевых документов является дорожная карта нашего двустороннего сотрудничества, которая была подписана в 2024 году в рамках официального визита Президента Республики Беларусь в Узбекистан и которая содержит в себе целый ряд мероприятий двустороннего характера, нацеленных на укрепление торгово-экономического сотрудничества, создание совместных производств и реализацию многих проектов в социально-гуманитарной сфере".

В конце августа Витебск готовится принять III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум. В программе будут тематические секции с участием женщин - предпринимателей двух стран из различных отраслей экономики.

Впервые стороны обсудят работу парламентов Беларуси и Узбекистана. Акцент сделают на деятельности местных органов самоуправления. По итогам мероприятия в 2024 году заключено более 60 контрактов на сумму почти 50 млн долларов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bdc961-4cb5-4102-b5e8-81392267d23c/conversions/1936a57f-aa0f-46a2-b16a-83d1fd994684-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bdc961-4cb5-4102-b5e8-81392267d23c/conversions/1936a57f-aa0f-46a2-b16a-83d1fd994684-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bdc961-4cb5-4102-b5e8-81392267d23c/conversions/1936a57f-aa0f-46a2-b16a-83d1fd994684-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65bdc961-4cb5-4102-b5e8-81392267d23c/conversions/1936a57f-aa0f-46a2-b16a-83d1fd994684-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь:

"Большой блок вопросов будет касаться сотрудничества в торговой экономике, для чего формируются в настоящее время компетентные хозяйствующие субъекты. Задача поставлена нашими руководителями. В первую очередь у нас должно превалировать экономическое отношение - это все действительно определяет основу наших взаимоотношений. Поэтому в составе делегации будет уделено большое внимание представителям этой сферы".