Витебск примет рекордное число участников фестиваля современной хореографии
Рекордное количество заявок от хореографов и творческих коллективов - Витебск готовится к открытию XXXVI Международного фестиваля современной хореографии.
Страны-участницы, которые уже заявились на конкурс: Беларусь, Азербайджан, Египет, Казахстан, Китай, Россия, США.
Отметим, фестиваль современной хореографии стал отправной точкой для многих профессиональных исполнителей. В программу танцевального фестиваля традиционно входят балетные спектакли, выступления театров танца, выставки, мастер-классы.
В этом году Витебск будет жить хореографией 5 фестивальных дней.