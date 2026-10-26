Витебск примет рекордное число участников фестиваля современной хореографии

Рекордное количество заявок от хореографов и творческих коллективов - Витебск готовится к открытию XXXVI Международного фестиваля современной хореографии.

Страны-участницы, которые уже заявились на конкурс: Беларусь, Азербайджан, Египет, Казахстан, Китай, Россия, США.

Отметим, фестиваль современной хореографии стал отправной точкой для многих профессиональных исполнителей. В программу танцевального фестиваля традиционно входят балетные спектакли, выступления театров танца, выставки, мастер-классы.

В этом году Витебск будет жить хореографией 5 фестивальных дней.