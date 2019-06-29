Витебск отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в эти дни отмечает Витебск. Около сотни военных реконструкторов из Беларуси и России собрались в древнем городе, чтобы проиллюстрировать важную страницу в истории.

Здесь реконструировали бой за единственный уцелевший мост через Западную Двину

Сегодня он носит имя командира саперного взвода 875-го стрелкового полка - старшего сержанта Федора Блохина. Именно это подразделение занималось разминированием переправы. Посмотреть историческое сражение пришли тысячи жителей Витебска. Зрительскими трибунами стали высокие берега реки и мост.







Витебск отмечает и еще одну важную дату - 1045-летие со дня основания

В городе проходит много праздничных мероприятий. 46-й средней школе сегодня присвоили имя легендарного полководца Ивана Баграмяна. Его имя вспоминают в связи с освобождением многих населенных пунктов Витебской области (Езерище, Городок, Шумилино, Полоцк, Глубокое, Поставы, Витебск). На торжественную церемонию из Москвы приехал внук полководца. В подарок он оставил биографическую книгу о деде с дарственной надписью от членов семьи.



Завтра в праздничном Витебске День молодежи