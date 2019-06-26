Почти три года оккупации. В боях за город принимали участие соединения первого Белорусского и третьего Прибалтийского фронтов. В праздничный день к Вечному огню у монумента в честь советских воинов, партизан и подпольщиков возложили цветы. После реконструкции открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Дмитрию Мясоедову. Уроженец Шумилинского района, участник обороны Москвы и Сталинграда, он первым водрузил Красное знамя в Витебске. Именем Дмитрия Мясоедова названы улицы в областном центре и в Шумилино. В торжественной обстановке прошло вручение юбилейных медалей "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".