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Витебск отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Память павших почтили на площади Победы. К монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков возложили живые цветы. Во время Великой Отечественной город на Западной Двине пережил страшные испытания. Он был практически разрушен. Оккупанты разбомбили дома, предприятия, памятники архитектуры.

Накануне эпизод боя Витебско-Оршанской наступательной операции воссоздали в исторической реконструкции.

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