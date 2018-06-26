Витебск отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Память павших почтили на площади Победы. К монументу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков возложили живые цветы. Во время Великой Отечественной город на Западной Двине пережил страшные испытания. Он был практически разрушен. Оккупанты разбомбили дома, предприятия, памятники архитектуры.