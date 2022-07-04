ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Витебск пел гимн со всей страной

Вместе со всей страной гимн пел и Витебск. На площади Победы собрались настоящие патриоты. Тысячи людей с детьми, друзьями и родными пришли, чтобы поздравить любимую страну с праздником. На сцене гимн исполнил сводный хор из 120 человек. В их числе были военнослужащие, правоохранители, молодежь, представители творческих коллективов города.

Это прекрасный праздник. Мы пришли всей семьей и поддерживаем хорошее настроение. Наша родная, любимая, независимая! Мы хотим, чтобы детки тоже радовались этому празднику.
Это праздник свободы, праздник мира, дружбы и взаимопонимания. Пожелать белорусам хочу - ценить то, что мы имеем
Сегодня самый главный праздник нашей страны - День Независимости. Я люблю свою страну, потому что здесь мои папа, мама, мои друзья, учителя.
Я считаю своим долгом вместе с детьми быть на этой площади, вместе со всеми спеть гимн РБ и поздравить всю нашу страну с этим праздником.

Ярким финалом праздничного дня стал фейерверк.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все