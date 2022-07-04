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Витебск пел гимн со всей страной
Вместе со всей страной гимн пел и Витебск. На площади Победы собрались настоящие патриоты. Тысячи людей с детьми, друзьями и родными пришли, чтобы поздравить любимую страну с праздником. На сцене гимн исполнил сводный хор из 120 человек. В их числе были военнослужащие, правоохранители, молодежь, представители творческих коллективов города.
Это прекрасный праздник. Мы пришли всей семьей и поддерживаем хорошее настроение. Наша родная, любимая, независимая! Мы хотим, чтобы детки тоже радовались этому празднику.
Это праздник свободы, праздник мира, дружбы и взаимопонимания. Пожелать белорусам хочу - ценить то, что мы имеем
Сегодня самый главный праздник нашей страны - День Независимости. Я люблю свою страну, потому что здесь мои папа, мама, мои друзья, учителя.
Я считаю своим долгом вместе с детьми быть на этой площади, вместе со всеми спеть гимн РБ и поздравить всю нашу страну с этим праздником.
Ярким финалом праздничного дня стал фейерверк.
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