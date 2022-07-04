Витебск пел гимн со всей страной

Это прекрасный праздник. Мы пришли всей семьей и поддерживаем хорошее настроение. Наша родная, любимая, независимая! Мы хотим, чтобы детки тоже радовались этому празднику.

Это праздник свободы, праздник мира, дружбы и взаимопонимания. Пожелать белорусам хочу - ценить то, что мы имеем

Сегодня самый главный праздник нашей страны - День Независимости. Я люблю свою страну, потому что здесь мои папа, мама, мои друзья, учителя.

Я считаю своим долгом вместе с детьми быть на этой площади, вместе со всеми спеть гимн РБ и поздравить всю нашу страну с этим праздником.