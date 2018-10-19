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Витебск первым в Беларуси попал в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Олег Кравченко. По сути, обучающийся город выводит образование за рамки классических вузов, создает новые возможности для карьерного роста и перемены в секторе занятости, а также помогает развить потенциал жителей.
Среди стран-соседей Беларуси обучающиеся города есть в Латвии, Литве, России и Украине. Они участвуют в международном диалоге по вопросам политики, экологии, экспериментальных исследований, а также строят экономику, основанную на новых знаниях. В целом сеть объединяет города более чем из 50 стран мира.
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