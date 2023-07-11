Витебск погружается в ритм "Славянского базара": идет аккредитация гостей и участников, стартуют выставочная программа и театральные встречи

Решаются организационные, технические вопросы. Уже на протяжении более 20 лет есть специальная фестивальная база, в которую заносится каждый участник. У "Славянского базара" такой большой стаж, фестиваль уже32-й в этом году. Все идет своим чередом. Каждый отвечает за свой участок работы. Все проходит в слаженном фестивальном ритме, мы все живем фестивалем.

Любовь Олиярник, руководитель службы регистрации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"