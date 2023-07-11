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Витебск погружается в ритм "Славянского базара": идет аккредитация гостей и участников, стартуют выставочная программа и театральные встречи
Витебск начинает жить в ритме яркого музыкального события. "Славянский базар" встречает гостей и участников форума. Уже идет аккредитация. Сегодня ее пройдут участники детского музыкального конкурса. Вечером состоится жеребьевка, а уже завтра, 12 июля - первый день творческого состязания, которое пройдетна сцене концертного зала "Витебск".
Решаются организационные, технические вопросы. Уже на протяжении более 20 лет есть специальная фестивальная база, в которую заносится каждый участник. У "Славянского базара" такой большой стаж, фестиваль уже32-й в этом году. Все идет своим чередом. Каждый отвечает за свой участок работы. Все проходит в слаженном фестивальном ритме, мы все живем фестивалем.
Сегодня на "Славянском базаре" выступятсотни юных танцоров из разных стран во время международного проекта "Дрим Дэнс Фэст". Также стартуют выставочная программа и театральные встречи.
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