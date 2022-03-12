Витебск получил статус молодежной столицы Беларуси

Наша молодежь уникальная, способная, творческая, интеллектуальная. И в науке, и в образовании, и в культуре есть те люди, которые будут достойно выполнять функции. Инициатив очень много, и мы хотели бы, чтобы эти инициативы были реализованы.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси