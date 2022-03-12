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Витебск получил статус молодежной столицы Беларуси
Витебск принял эстафету молодежной столицы Беларуси. Торжественная передача символического ключа состоялась на сцене концертного зала областного центра. В молодежную столицу - 2022 приехали представители всех регионов страны - это начинающие исследователи, студенты, волонтеры. Для участников республиканского праздника организовывали выставки, экскурсии, мастер-классы, также развернулись диалоговые площадки. Здесь молодежь и эксперты обсуждают актуальные вопросы.
Наша молодежь уникальная, способная, творческая, интеллектуальная. И в науке, и в образовании, и в культуре есть те люди, которые будут достойно выполнять функции. Инициатив очень много, и мы хотели бы, чтобы эти инициативы были реализованы.
Витебск весь год будет центром притяжения творческих проектов и инициатив. Обещают удивить молодежными проектами и гостей "Славянского базара".
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