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Витебск празднует 1044-й день рождения
Гуляния продлятся все выходные. Город на Западной Двине гордится своей богатой историей и выдающимися личностями.
Самые тяжелые испытания Витебск пережил во время Великой Отечественной войны. Он был разрушен более чем на 90%. Город возрождали из пепла.
Центральной площадкой двухдневного праздника станет площадь Победы. Сегодня здесь состоятся концерты, а завтра на главной площади города – День молодежи. Жить в праздничном ритме будет весь город. В афише - литературные гостиные, танцевальные мастер-классы, перформансы, вернисажи, праздник колокольного звона. Также состоится торжественное открытие сразу двух памятников.
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