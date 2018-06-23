Витебск празднует 1044-й день рождения

Гуляния продлятся все выходные. Город на Западной Двине гордится своей богатой историей и выдающимися личностями.

Самые тяжелые испытания Витебск пережил во время Великой Отечественной войны. Он был разрушен более чем на 90%. Город возрождали из пепла.