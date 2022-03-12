ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Витебск принимает эстафету молодежной столицы Беларуси

Начинающие исследователи, студенты, волонтеры из всех регионов страны собрались в Витебске, чтобы принять эстафету молодежной столицы. В программе - диалоговые площадки, презентации, мастер-классы, экскурсии. Повышенное внимание - сохранению исторической памяти. К мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков накануне возложили цветы.

Торжественная церемония открытия республиканского праздника состоится сегодня. На протяжении года областной центр будет площадкой для поддержки и развития творческих молодежных проектов и инициатив.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все