Витебск принимает эстафету молодежной столицы Беларуси

Начинающие исследователи, студенты, волонтеры из всех регионов страны собрались в Витебске, чтобы принять эстафету молодежной столицы. В программе - диалоговые площадки, презентации, мастер-классы, экскурсии. Повышенное внимание - сохранению исторической памяти. К мемориалу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков накануне возложили цветы.