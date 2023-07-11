Витебск уже живет в ритме "Славянского базара"

Витебск в эти дни окунулся в яркие фестивальные краски всеми любимого "Славянского базара". Сейчас активно проходит аккредитация артистов, участников и журналистов. Сегодня состоялась жеребьевка для конкурсантов детского музыкального конкурса.

Наша София Рустамова в первый конкурсный день выйдет на сцену под номером один, во второй день - под номером три. Из самого сердца Витебска передает Марина Романовская.

Верная июльская примета: если на улицах Витебска все чаще встречаются люди с бейджами на ярких лентах, то вот-вот прозвучат позывные "Славянского базара". В числе первых аккредитовались технические службы, артисты северного региона, представители СМИ. И это не просто получение пропуска на фестивальные локации форума - своя особая традиция с долгожданными встречами и новыми знакомствами.

Мы всегда рады гостям и встречаем их с отличным настроением. С сегодняшнего дня мы переходим на круглые сутки. У нас есть хорошие помощники - волонтеры, которые нам очень помогают. И приносят огромную пользу для всего фестиваля. Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

В праздничном ритме Витебск начинает жить задолго до официального открытия "Славянского базара". Преображается город, а символ фестиваля "василек" - надежный ориентир для гостей. Куда отправиться, чтобы стать частью легендарного форума.

Собираются на "Славянский базар" и лучшие мастера. Фестиваль в Витебске, считай, экзамен, для народных умельцев. Это не только возможность выгодно продать сувенирную продукцию, но и получить признание. А еще познакомить гостей с традициями своего региона. Сергей Грунтов унаследовал секреты лозоплетения от отца. С нетерпением ждет встречи с коллегами и городом над Двиной.

Акцентируем свое внимание на сохранении народных традиций и традиционной белорусской корзины. Нынешние мастера делают, может быть, более изящные и утонченные работы, забывая часто о традициях. Мы же пытаемся сохранить их. Сергей Грунтов, методист-мастер отделения филиала Сенненского дома ремесел

На подворье будем представлять три элемента, которые у нас имеют статус нематериального культурного наследия. Это будет сенненская вытинанка, практики соломоплетения и, конечно, наш самый любимый элемент, Глухаревская свистулька. Будут мастер-классы, и каждый желающий сможет научиться и приобщиться к этим видам декоративно-прикладного искусства. Ольга Квашко, директор Сенненского дома ремесел, народный мастер Беларуси

"Славянский базар" - это праздник для всех! Молодежь приглашают кластеры по интересам: корпоративный, исторический, творческий, трудовой, образовательный. И теперь главный вопрос - как успеть на все локации.

Выступление кавер-бендов, ди-джей сетов, розыгрыши подарков. Нужно подписаться на все наши социальные сети для того, чтобы отслеживать повестку. Быть мобильным, определить себе логистику, чтобы быть в топе. Дни молодежи на "Славянском базаре" - обещаем, будет горячо, интересно, зажигательно! Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ

Мини- юбилей (пять лет) на "Славянском базаре" отмечает международный танцевальный проект. Сегодня сцена концертного зала "Витебск" в распоряжении тех, кто только делает первые шаги и тех, кто уверенно движется к победе. Получился настоящий хореографический батл.

Первые фестивальные овации для участников детского музыкально конкурса. Нашу страну представляет София Рустамова. Учится на отлично, занимается большим теннисом, участвует в престижных музыкальных проектах. Покорить сцену "Славянского базара" - мечта, которая сбывается прямо сейчас. Уже завтра - первый конкурсный день.

Прямая трансляция концертов на YouTube-канале и официальной группе в "Одноклассниках" "Беларусь 1", яркие выступления конкурсантов, прямые включения в новостных выпусках с главных локаций, видеодневники, выездная студия утренней программы "Добрай раніцы, Беларусь" из самого сердца Витебска покажет большая команда Белтелерадиокомпании. Для журналистов, телеведущих, режиссеров ХХХII Славянский базар уже начался!