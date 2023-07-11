3.74 BYN
Витебск уже живет в ритме "Славянского базара"
Витебск в эти дни окунулся в яркие фестивальные краски всеми любимого "Славянского базара". Сейчас активно проходит аккредитация артистов, участников и журналистов. Сегодня состоялась жеребьевка для конкурсантов детского музыкального конкурса.
Наша София Рустамова в первый конкурсный день выйдет на сцену под номером один, во второй день - под номером три. Из самого сердца Витебска передает Марина Романовская.
Верная июльская примета: если на улицах Витебска все чаще встречаются люди с бейджами на ярких лентах, то вот-вот прозвучат позывные "Славянского базара". В числе первых аккредитовались технические службы, артисты северного региона, представители СМИ. И это не просто получение пропуска на фестивальные локации форума - своя особая традиция с долгожданными встречами и новыми знакомствами.
Мы всегда рады гостям и встречаем их с отличным настроением. С сегодняшнего дня мы переходим на круглые сутки. У нас есть хорошие помощники - волонтеры, которые нам очень помогают. И приносят огромную пользу для всего фестиваля.
В праздничном ритме Витебск начинает жить задолго до официального открытия "Славянского базара". Преображается город, а символ фестиваля "василек" - надежный ориентир для гостей. Куда отправиться, чтобы стать частью легендарного форума.
Собираются на "Славянский базар" и лучшие мастера. Фестиваль в Витебске, считай, экзамен, для народных умельцев. Это не только возможность выгодно продать сувенирную продукцию, но и получить признание. А еще познакомить гостей с традициями своего региона. Сергей Грунтов унаследовал секреты лозоплетения от отца. С нетерпением ждет встречи с коллегами и городом над Двиной.
Акцентируем свое внимание на сохранении народных традиций и традиционной белорусской корзины. Нынешние мастера делают, может быть, более изящные и утонченные работы, забывая часто о традициях. Мы же пытаемся сохранить их.
На подворье будем представлять три элемента, которые у нас имеют статус нематериального культурного наследия. Это будет сенненская вытинанка, практики соломоплетения и, конечно, наш самый любимый элемент, Глухаревская свистулька. Будут мастер-классы, и каждый желающий сможет научиться и приобщиться к этим видам декоративно-прикладного искусства.
"Славянский базар" - это праздник для всех! Молодежь приглашают кластеры по интересам: корпоративный, исторический, творческий, трудовой, образовательный. И теперь главный вопрос - как успеть на все локации.
Выступление кавер-бендов, ди-джей сетов, розыгрыши подарков. Нужно подписаться на все наши социальные сети для того, чтобы отслеживать повестку. Быть мобильным, определить себе логистику, чтобы быть в топе. Дни молодежи на "Славянском базаре" - обещаем, будет горячо, интересно, зажигательно!
Мини- юбилей (пять лет) на "Славянском базаре" отмечает международный танцевальный проект. Сегодня сцена концертного зала "Витебск" в распоряжении тех, кто только делает первые шаги и тех, кто уверенно движется к победе. Получился настоящий хореографический батл.
Первые фестивальные овации для участников детского музыкально конкурса. Нашу страну представляет София Рустамова. Учится на отлично, занимается большим теннисом, участвует в престижных музыкальных проектах. Покорить сцену "Славянского базара" - мечта, которая сбывается прямо сейчас. Уже завтра - первый конкурсный день.
Прямая трансляция концертов на YouTube-канале и официальной группе в "Одноклассниках" "Беларусь 1", яркие выступления конкурсантов, прямые включения в новостных выпусках с главных локаций, видеодневники, выездная студия утренней программы "Добрай раніцы, Беларусь" из самого сердца Витебска покажет большая команда Белтелерадиокомпании. Для журналистов, телеведущих, режиссеров ХХХII Славянский базар уже начался!
На "Славянском базаре" стартовали выставочная и театральная программы. Зрители в предвкушении концертов! Уже завтра в Летнем амфитеатре споет "Аура". А на открытой локации у концертного зала "Витебск" выступит Сергей Лазарев.