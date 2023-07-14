Витебск в 32-й раз открыл главный культурный фест страны

Главная миссия "Славянского базара" - созидать мир! Витебск накануне в 32-й раз открывал главный культурный фест страны. Официальная церемония и гала-концерт мастеров искусств, как всегда, прошли при полном аншлаге. Это шоу, которое нельзя пропустить. Потому что только здесь на одной сцене можно увидеть всех звезд белорусской и российской эстрады. И они не просто пели.

"Славянский базар" давно стал местом, где культура говорит за людей. Где нет политических или географических барьеров. Где если и соревнуются, то только в конкурсной программе... 35 стран-гостей - это международный уровень. И Витебск выступает площадкой, где "вне зависимости от ситуации" фестиваль каждый год также становится местом силы для огромного количества людей.

Как скажет Президент, "Славянское единство снова испытывают на прочность".... Но в Витебске становится понятно - запас этой прочности еще точно есть. Все подробности - у Катерины Круталевич.

Это самый волнительный момент "Славянского базара" - минуты перед открытием. Последние приготовления, проверка звука, света... Вроде бы стандартные процедуры. Но уровень концерта такой, что зрители просто понимают это позже, что все движения по сцене, которая еще и будет расти прямо на глазах, пиротехника, микрофоны - все должно работать как часы и посекундно. Это в прямом смысле слова шоу звезд. Поэтому, конечно, в зале заранее аншлаг.

Вообще удивительно в этот момент в этой атмосфере думать, что "Славянки" как постоянного фестиваля могло бы и не быть. Если бы в 1995 году не было принято решение оставить его под патронажем белорусского Президента, хотя на тот момент фестиваль предлагали сделать кочующим.

Перенести "Славянку", в том числе в российские города. Это означало и лишить фестиваль главной сцены, и отдать на откуп разным организаторам. Тогда еще молодую традицию из Витебска действительно хотели увезти. Не дали. И вот результат - больше пяти тысяч только аккредитованных журналистов - это в этом году. Сколько было гостей в 2023-м, оценят чуть позже, но пример прошлого года - 50 тысяч человек гуляли на "Славянке"! Вдумайтесь в эти цифры. По-прежнему действовали правила безвизового въезда для наших соседей - Польши, Литвы, Латвии и еще 73 стран - достаточно иметь билет на любой из концертов. Витебск в эти дни не спит уже 32 года, не останавливается, и ни минуты не грустит. Конкурсная программа фестиваля, концертные площадки по всему городу, улицы мастеров, специальные "славянское" меню в кафе, в гостиницах нет мест вообще. Лучшие дни лета Витебск проводит в шумной и очень хорошей компании, внимание славян.

Это традиционное открытие "Славянского базара". И тоже традиция исключительно белорусского Президента - поздороваться с людьми в зале. С кем-то даже коротко поговорить, обняться - как еще лучше можно показать белорусское радушие?

Обращаясь со сцены к зрителям, конечно, и поздравит фестиваль, и еще раз подчеркнет статус Витебска, как культурной столицы страны.

Александр Лукашенко напомнил, что в начале прошлого столетия в творческих мастерских Малевича, Шагала и других художников-авангардистов создавались инновационные для того времени формы искусства. Теперь же они признаны мировой классикой.

Александр Лукашенко поблагодарит организаторов за сохранение этой атмосферы. А потом начнет говорить о том, чего ждут все в зале. О мире и единстве. Беларусь все еще надеется на благоразумие соседей. Что оно придет. Потому что люди, культура, песни, вот они... стоят здесь, выше политических игр.

"Девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" никогда не был так актуален, как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят нет всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о наших странах", - подчеркнул белорусский лидер.

"Из года в год, собираясь под куполом Летнего амфитеатра, мы вместе - и белорусы,и россияне, и, уверен, немало здесь и украинцев, и наши гости - создаем мир! И это главная миссия "Славянского базара", - сказал Президент.

Хорошо это видно за кулисами. Артисты и участники конкурсов из 35 стран - вот она "культурная дипломатия", о которой так много здесь говорят. Причем темп этот диалог набирал все 32 года? Знают как никто ведущие Базара. В этом году на открытии их было пять пар. И все они когда-то уже выходили на эту сцену.

Раньше зрители сидели под дождем и, самое удивительное, не расходились. "Славянский базар" отмечает атмосфера доброжелательности, это не комплимент, белорусы удивительно добрый народ. Господи, спаси и сохрани эту землю от врагов на вечные времена! Ангелина Вовк, телеведущая (Россия)

Тем временем на сцене Президент вручит две больших награды для двух очень важных для "Славянки" людей. Первая - Гран-при детского конкурса для юноши из Казахстана. На этом Базаре он стал лучшим - Шерхан Арыстан.

И вторая награда - Елене Спиридович. Голосу и лицу "Славянского базара" - она открывала и закрывала фест 31 раз.

Я знаю, что миром, в котором мы живем, правит любовь, и все просто: надо любить то дело, которое ты делаешь. Надо любить людей, ради которых ты работаешь, и надо любить свою страну -так я жила до сегодняшнего дня, так я буду жить и дальше. Елена Спиридович, лауреат специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

Вместе с Базаром Елена Спиридович для фестиваля стала не только ведущей - Александр Лукашенко расскажет об этом публике.

"Всего несколько человек, в том числе и Алена, почувствовали, что фестиваля не будет, он растворится, погибнет, - сказал Александр Лукашенко. - Вернувшись с первого этого своего мероприятия, я это все понял".

Президент подчеркнул, что рассказал об этом не для того, чтобы подчеркнуть свою роль: "И так подчеркивают. Что я сделал, не сделал, плохое, хорошее - все ты. Такая судьба президентов. Но я хочу подчеркнуть, сказать этим самым, что было совсем немного - три, может, четыре человека, может, пять, которые, душой прикипев к нашему фестивалю, уцепились за него мертвой хваткой и просили всех, кого только можно, чтобы его сохранить".

"Мы вручили этот приз (Елене Спиридович. - Прим. ред.) не зря. Может быть, немножко запоздало. Порой мы вручали тем, кто сегодня оказался по ту сторону баррикад. Это жизнь, бывает всякое. Но мы вручали за искусство, которое эти люди дарили нам и вот этим организаторам. Поэтому, Алена, не скромничай. Ты заслужено получила эту награду. И все те, кто был тогда (несколько человек рядом с тобой), кто спасал этот базар, должны понимать, не обижайся, что это и их награда, - немногих, немногих людей", - добавил Александр Лукашенко.

Ну а дальше начнется шоу. Это квинтэссенция самого лучшего, что есть на белорусской и российской сцене. Причем "Славянка" творчески построена в разных настроениях и стилях. От чечетки до оперных композиций.

Про этот зал артисты говорят "не нужно греть" - Юрий Антонов, Александр Маршалл, Варвара, Александр Серов - публика пела вместе с ними, это ведь треки, знакомые нескольким поколениям.

Коллективы из Молдовы, Грузии, московский театр "Ромен", вот тут зал просто разорвался.

А дальше пошла россыпь звезд. Дмитрий Харатьян, "На-На" с "Фаиной", Сергей Лазарев, Елена Ваенга. И все не просто пели - говорили с публикой.

О том, как важно сохранить это взаимопонимание на уровне народов, на уровне людей - за кулисами никто не открывался от комментариев. "Базар" в этом году был если не диалоговой площадкой, то, как минимум, не просто концертом.