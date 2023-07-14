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Витебск в 32-й раз открыл главный культурный фест страны
Главная миссия "Славянского базара" - созидать мир! Витебск накануне в 32-й раз открывал главный культурный фест страны. Официальная церемония и гала-концерт мастеров искусств, как всегда, прошли при полном аншлаге. Это шоу, которое нельзя пропустить. Потому что только здесь на одной сцене можно увидеть всех звезд белорусской и российской эстрады. И они не просто пели.
"Славянский базар" давно стал местом, где культура говорит за людей. Где нет политических или географических барьеров. Где если и соревнуются, то только в конкурсной программе... 35 стран-гостей - это международный уровень. И Витебск выступает площадкой, где "вне зависимости от ситуации" фестиваль каждый год также становится местом силы для огромного количества людей.
Как скажет Президент, "Славянское единство снова испытывают на прочность".... Но в Витебске становится понятно - запас этой прочности еще точно есть. Все подробности - у Катерины Круталевич.
Это самый волнительный момент "Славянского базара" - минуты перед открытием. Последние приготовления, проверка звука, света... Вроде бы стандартные процедуры. Но уровень концерта такой, что зрители просто понимают это позже, что все движения по сцене, которая еще и будет расти прямо на глазах, пиротехника, микрофоны - все должно работать как часы и посекундно. Это в прямом смысле слова шоу звезд. Поэтому, конечно, в зале заранее аншлаг.
Вообще удивительно в этот момент в этой атмосфере думать, что "Славянки" как постоянного фестиваля могло бы и не быть. Если бы в 1995 году не было принято решение оставить его под патронажем белорусского Президента, хотя на тот момент фестиваль предлагали сделать кочующим.
Перенести "Славянку", в том числе в российские города. Это означало и лишить фестиваль главной сцены, и отдать на откуп разным организаторам. Тогда еще молодую традицию из Витебска действительно хотели увезти. Не дали. И вот результат - больше пяти тысяч только аккредитованных журналистов - это в этом году. Сколько было гостей в 2023-м, оценят чуть позже, но пример прошлого года - 50 тысяч человек гуляли на "Славянке"! Вдумайтесь в эти цифры. По-прежнему действовали правила безвизового въезда для наших соседей - Польши, Литвы, Латвии и еще 73 стран - достаточно иметь билет на любой из концертов. Витебск в эти дни не спит уже 32 года, не останавливается, и ни минуты не грустит. Конкурсная программа фестиваля, концертные площадки по всему городу, улицы мастеров, специальные "славянское" меню в кафе, в гостиницах нет мест вообще. Лучшие дни лета Витебск проводит в шумной и очень хорошей компании, внимание славян.
Это традиционное открытие "Славянского базара". И тоже традиция исключительно белорусского Президента - поздороваться с людьми в зале. С кем-то даже коротко поговорить, обняться - как еще лучше можно показать белорусское радушие?
Обращаясь со сцены к зрителям, конечно, и поздравит фестиваль, и еще раз подчеркнет статус Витебска, как культурной столицы страны.
Александр Лукашенко напомнил, что в начале прошлого столетия в творческих мастерских Малевича, Шагала и других художников-авангардистов создавались инновационные для того времени формы искусства. Теперь же они признаны мировой классикой.
Александр Лукашенко поблагодарит организаторов за сохранение этой атмосферы. А потом начнет говорить о том, чего ждут все в зале. О мире и единстве. Беларусь все еще надеется на благоразумие соседей. Что оно придет. Потому что люди, культура, песни, вот они... стоят здесь, выше политических игр.
"Девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" никогда не был так актуален, как сегодня. Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят нет всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о наших странах", - подчеркнул белорусский лидер.
"Из года в год, собираясь под куполом Летнего амфитеатра, мы вместе - и белорусы,и россияне, и, уверен, немало здесь и украинцев, и наши гости - создаем мир! И это главная миссия "Славянского базара", - сказал Президент.
Хорошо это видно за кулисами. Артисты и участники конкурсов из 35 стран - вот она "культурная дипломатия", о которой так много здесь говорят. Причем темп этот диалог набирал все 32 года? Знают как никто ведущие Базара. В этом году на открытии их было пять пар. И все они когда-то уже выходили на эту сцену.
Раньше зрители сидели под дождем и, самое удивительное, не расходились. "Славянский базар" отмечает атмосфера доброжелательности, это не комплимент, белорусы удивительно добрый народ. Господи, спаси и сохрани эту землю от врагов на вечные времена!
Тем временем на сцене Президент вручит две больших награды для двух очень важных для "Славянки" людей. Первая - Гран-при детского конкурса для юноши из Казахстана. На этом Базаре он стал лучшим - Шерхан Арыстан.
И вторая награда - Елене Спиридович. Голосу и лицу "Славянского базара" - она открывала и закрывала фест 31 раз.
Я знаю, что миром, в котором мы живем, правит любовь, и все просто: надо любить то дело, которое ты делаешь. Надо любить людей, ради которых ты работаешь, и надо любить свою страну -так я жила до сегодняшнего дня, так я буду жить и дальше.
Вместе с Базаром Елена Спиридович для фестиваля стала не только ведущей - Александр Лукашенко расскажет об этом публике.
"Всего несколько человек, в том числе и Алена, почувствовали, что фестиваля не будет, он растворится, погибнет, - сказал Александр Лукашенко. - Вернувшись с первого этого своего мероприятия, я это все понял".
Президент подчеркнул, что рассказал об этом не для того, чтобы подчеркнуть свою роль: "И так подчеркивают. Что я сделал, не сделал, плохое, хорошее - все ты. Такая судьба президентов. Но я хочу подчеркнуть, сказать этим самым, что было совсем немного - три, может, четыре человека, может, пять, которые, душой прикипев к нашему фестивалю, уцепились за него мертвой хваткой и просили всех, кого только можно, чтобы его сохранить".
"Мы вручили этот приз (Елене Спиридович. - Прим. ред.) не зря. Может быть, немножко запоздало. Порой мы вручали тем, кто сегодня оказался по ту сторону баррикад. Это жизнь, бывает всякое. Но мы вручали за искусство, которое эти люди дарили нам и вот этим организаторам. Поэтому, Алена, не скромничай. Ты заслужено получила эту награду. И все те, кто был тогда (несколько человек рядом с тобой), кто спасал этот базар, должны понимать, не обижайся, что это и их награда, - немногих, немногих людей", - добавил Александр Лукашенко.
Ну а дальше начнется шоу. Это квинтэссенция самого лучшего, что есть на белорусской и российской сцене. Причем "Славянка" творчески построена в разных настроениях и стилях. От чечетки до оперных композиций.
Про этот зал артисты говорят "не нужно греть" - Юрий Антонов, Александр Маршалл, Варвара, Александр Серов - публика пела вместе с ними, это ведь треки, знакомые нескольким поколениям.
Коллективы из Молдовы, Грузии, московский театр "Ромен", вот тут зал просто разорвался.
А дальше пошла россыпь звезд. Дмитрий Харатьян, "На-На" с "Фаиной", Сергей Лазарев, Елена Ваенга. И все не просто пели - говорили с публикой.
О том, как важно сохранить это взаимопонимание на уровне народов, на уровне людей - за кулисами никто не открывался от комментариев. "Базар" в этом году был если не диалоговой площадкой, то, как минимум, не просто концертом.
Концерт продолжался до двух часов ночи, завершился фейерверком, и... Витебск все равно не заснул... до утра "гуляли улицы" - люди праздновали жизнь. Здесь и сейчас, дома, под мирным небом, семьями, в компаниях друзей. В общем так, как должны жить цивилизованные народы, помня свою историю и не повторяя ее ошибок. Славянский мир и Витебск - это синонимы и так будет всегда. "Базар вітае!"
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