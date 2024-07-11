ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Витебск живет "Славянским базаром". Расскажем, как проходит второй день детского песенного конкурса и как идут последние приготовления к открытию фестиваля

33-й "Славянский базар" объединяет рекордное количество стран. И уже вечером - официальная церемония открытия форума. Трансляцию смотрите в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

В концертном зале "Витебск" проходит детский музыкальный конкурс. Какая атмосфера среди конкурсантов, узнала корреспондент АТН Катерина Стреха (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все