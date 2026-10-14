Витебская область в лидерах в республике по использованию местных видов топлива. В системе ЖКХ их доля превышает 76 %. Ставку делают на дрова, пеллеты и древесную щепу. Тенденция и на оснащение белорусским оборудованием: котлами и системами подачи топлива.

Александр Яковицкий, мастер участка витебского предприятия котельных и тепловых сетей:

"Для того чтобы тепло в дома поступало постоянно, необходимо следить за оборудованием. Сейчас это все автоматизировано и видно на мониторе. Если какой-то сбой происходит, оператор сразу реагирует. В начале отопительного сезона мы справляемся одним котлом, а когда начинаются большие морозы, работаем в два котла".

"Из 28 у нас 5 модульных котельных. Мы установили их вблизи объектов отопления. Ликвидировали 3,5 км тепловых сетей. Если раньше у нас было 63 % местных видов топлива, то за прошлый год - 90 %, - рассказал Петр Гишкелюк, директор ГП "Оршатеплосети". - Работает диспетчерская круглосуточно, видна обстановка по каждой котельной. В случае необходимости вызывается оператор, мастер или аварийная бригада".

Современные котельные системы позволяют вести дистанционный контроль за их работой круглосуточно.