Витебская БСМП получила 15 аппаратов ИВЛ

В Беларуси больницы постепенно выходят из красной зоны. К привычной работе сегодня вернулась Витебская городская больница № 1. На очереди областной клинический специализированный центр. Самое пристальное внимание учреждениям, где продолжают лечить пациентов с коронавирусом. Важно, чтобы каждый белорус получал высококвалифицированную помощь. Марина Романовская продолжит.

Витебская БСМП в режиме 24/7 работает с ковидными пациентами. Здесь развернута реанимация на 42 места. Коллектив слаженный, главное, говорят медики, чтобы оборудование не подводило. Поэтому оснащенности больницы - самое пристальное внимание. Сегодня БСМП получила 15 новых аппаратов ИВЛ.

БСМП в Витебске является основным учреждением по координации, как поступления, так и распределения тяжелых пациентов. Здесь сконцентрирована одна из самых больших реанимаций. Было принято решение на укрепление - приобрести аппараты ИВЛ. Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома

Больницы возвращаются к лечению профильных пациентов

В Витебской области, как и по стране в целом, заболеваемость коронавирусом и госпитализация пациентов снижается. Эпидситуация позволяет постепенно возвращаться к лечению профильных пациентов. В 1-й городской больнице Витебска под COVID-19 было выделено без малого 300 коек. Терапевты, кардиологи, неврологи во время четвертой волны два месяца работали в красной зоне. Сейчас все пациенты выписаны. Медики сменили СИЗы на привычные халаты.

Госпитализацию пациентов с COVID-19 здесь приостановили на минувшей неделе. Позади тщательная дезинфекция. Сегодня вся больница - это чистая зона. Отделения приступили к профильной работе.













Хирургическое отделение - новое в больнице. Открылось летом, но оказание помощи по профилю пришлось приостановить. Пандемия внесла коррективы. Сейчас же работу операционных возобновили.

Опять будем принимать наших пациентов. Это пациенты с сосудистой патологией. На нашей базе работает центр с краткосрочным пребыванием пациентов. У нас 10 коек имеется. Пациенты приходят, мы их оперируем, выписываем домой. Юрий Ратомский, заведующий хирургическим отделением Витебской городской клинической больницы № 1

Оказание плановой медпомощи

К привычной работе постепенно возвращается и Речицкая районная больница. Педиатрическое отделение первым прошло полную санитарную обработку. Теперь все 50 коек готовы к плановому приему маленьких пациентов, чему мамы очень рады. Вероника Сивуха говорит, что лечить бронхит своим двойняшкам дома было бы куда сложнее.

Дома так не вылечишься. В больнице должный уход врачей и круглосуточное наблюдение. Если что-то нужно, то помогают. Лучше в больнице, чем дома, особенно с такими маленькими детьми. Вероника Сивуха, жительница г. Речица

Больницы выходят из красной зоны