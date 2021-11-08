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Витебская БСМП получила 15 аппаратов ИВЛ
В Беларуси больницы постепенно выходят из красной зоны. К привычной работе сегодня вернулась Витебская городская больница № 1. На очереди областной клинический специализированный центр. Самое пристальное внимание учреждениям, где продолжают лечить пациентов с коронавирусом. Важно, чтобы каждый белорус получал высококвалифицированную помощь. Марина Романовская продолжит.
Витебская БСМП в режиме 24/7 работает с ковидными пациентами. Здесь развернута реанимация на 42 места. Коллектив слаженный, главное, говорят медики, чтобы оборудование не подводило. Поэтому оснащенности больницы - самое пристальное внимание. Сегодня БСМП получила 15 новых аппаратов ИВЛ.
БСМП в Витебске является основным учреждением по координации, как поступления, так и распределения тяжелых пациентов. Здесь сконцентрирована одна из самых больших реанимаций. Было принято решение на укрепление - приобрести аппараты ИВЛ.
Больницы возвращаются к лечению профильных пациентов
В Витебской области, как и по стране в целом, заболеваемость коронавирусом и госпитализация пациентов снижается. Эпидситуация позволяет постепенно возвращаться к лечению профильных пациентов. В 1-й городской больнице Витебска под COVID-19 было выделено без малого 300 коек. Терапевты, кардиологи, неврологи во время четвертой волны два месяца работали в красной зоне. Сейчас все пациенты выписаны. Медики сменили СИЗы на привычные халаты.
Госпитализацию пациентов с COVID-19 здесь приостановили на минувшей неделе. Позади тщательная дезинфекция. Сегодня вся больница - это чистая зона. Отделения приступили к профильной работе.
Хирургическое отделение - новое в больнице. Открылось летом, но оказание помощи по профилю пришлось приостановить. Пандемия внесла коррективы. Сейчас же работу операционных возобновили.
Опять будем принимать наших пациентов. Это пациенты с сосудистой патологией. На нашей базе работает центр с краткосрочным пребыванием пациентов. У нас 10 коек имеется. Пациенты приходят, мы их оперируем, выписываем домой.
Оказание плановой медпомощи
К привычной работе постепенно возвращается и Речицкая районная больница. Педиатрическое отделение первым прошло полную санитарную обработку. Теперь все 50 коек готовы к плановому приему маленьких пациентов, чему мамы очень рады. Вероника Сивуха говорит, что лечить бронхит своим двойняшкам дома было бы куда сложнее.
Дома так не вылечишься. В больнице должный уход врачей и круглосуточное наблюдение. Если что-то нужно, то помогают. Лучше в больнице, чем дома, особенно с такими маленькими детьми.
Больницы выходят из красной зоны
Только в Гомельской области за минувшую неделю из красной зоны вывели более 300 коек. В ближайшие дни цифра станет еще больше.
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