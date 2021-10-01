Витебская область богата на долгожителей: столетний рубеж преодолели 60 жителей региона

Беларусь сегодня отмечает День пожилых людей. С праздником граждан старшего поколения поздравил Александр Лукашенко. В нашей стране проживает почти 1,5 миллиона человек старше 65 лет. Только в Витебской области каждый четвертый житель достиг возраста 60+. В регионе создана развитая современная система оказания медико-реабилитационной и социальной помощи пожилым людям с учетом мирового опыта. Цель - активное долголетие пожилых граждан. Для этого в областном центре функционирует отделение дневного пребывания для тех, кому за 60. Здесь функционируют 20 кружков, в которых занимаются 220 человек.