ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Витебская область богата на долгожителей: столетний рубеж преодолели 60 жителей региона

Беларусь сегодня отмечает День пожилых людей. С праздником граждан старшего поколения поздравил Александр Лукашенко. В нашей стране проживает почти 1,5 миллиона человек старше 65 лет. Только в Витебской области каждый четвертый житель достиг возраста 60+. В регионе создана развитая современная система оказания медико-реабилитационной и социальной помощи пожилым людям с учетом мирового опыта. Цель - активное долголетие пожилых граждан. Для этого в областном центре функционирует отделение дневного пребывания для тех, кому за 60. Здесь функционируют 20 кружков, в которых занимаются 220 человек.



Спорт, даже такой, спасает от депрессии. А для когнитивного развития я еще посещаю курсы английского языка. Вот, думаю, может со временем тут еще и китайский язык появится
Сергей Мамичев-Чувиловский, житель г. Витебска


Популяризация среди граждан золотого возраста активного образа жизни - одна из основных задач Национальной стратегии Беларуси «Активное долголетие - 2030». В Витебской области уже приступили к ее реализации.



У нас будет создан консультативных пункт, который будет предоставлять возможность в любом населенном пункте позвонить на кафедру медицинской реабилитации и получить консультацию по реабилитации после перенесения какого-либо заболевания. Особо внимание мы уделяем сельским малонаселенным пунктам. Там будут созданы школы долголетия.
Вера Астапенко, зампредседателя Комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома


Витебская область богата на долгожителей


К слову, Витебская область богата на долгожителей. Столетний рубеж преодолели 60 жителей региона. Сегодня это один из лучших показателей долголетия в стране.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все