Витебская область готовится к открытию купального сезона

Витебская область, несмотря на похолодание, готовится к открытию купального сезона. В регионе сейчас идет генеральная уборка водоемов. Водолазы исследуют акваторию пляжей и очищают дно от мусора. Основное внимание - летним оздоровительным лагерям, санаториям и базам отдыха.



Подводную уборку ведут водолазы ОСВОДа и десяти спасательных станций. Главная задача - сделать купание максимально безопасным.