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Витебская область готовится к открытию купального сезона

Витебская область, несмотря на похолодание, готовится к открытию купального сезона. В регионе сейчас идет генеральная уборка водоемов. Водолазы исследуют акваторию пляжей и очищают дно от мусора. Основное внимание - летним оздоровительным лагерям, санаториям и базам отдыха.

Подводную уборку ведут водолазы ОСВОДа и десяти спасательных станций. Главная задача - сделать купание максимально безопасным.

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