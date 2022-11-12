Витебская область подводит итоги и награждает лидеров жатвы

Итоги сельскохозяйственного года сегодня подводят аграрии севера страны. Лидеров нынешней жатвы пригласили в областной центр для того, чтобы вручить заслуженные награды. В этом году Витебская область собрала 1 миллион 115 тысяч тонн зерновых. В среднем с гектара убирали 31 центнер. Это один из лучших результатов за последние десятилетия. Самыми щедрыми были поля Витебского, Оршанского и Верхнедвинского районов. Среди хозяйств наилучшие результаты по урожайности зерновых у СПК "Лариновка" Оршанского района, "Хотилы-Агро" Поставского, Толочинского консервного завода, сельхозфилиала "Мазоловгаз".

Сегодня Витебская область отмечает "Дожинки". Это наша древняя традиция, которая по инициативе главы государства возрождена. Это дань уважения тем людям, которые кормят народ, обеспечивают продовольственную безопасность. Хотелось бы, чтобы Витебская область всегда демонстрировала такие стабильные результаты, которых добилась в этом году. Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

Сегодня в каждой области необходимо для обновления основных ресурсов порядка 100-120 комбайнов ежегодно. Сейчас разрабатывается серьезная программа. В рамках указа Президента № 146 будет выделено для поддержки наших сельхозпроизводителей чуть больше одного миллиарда рублей. Это как раз вклад белорусских промышленников в урожай уже 2023 года.