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Витебская областная больница возвращается к обычному режиму
Больницы, которые были задействованы для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусом, постепенно возвращаются к обычному режиму. Сегодня по привычному графику начали работать 5 отделений терапевтического профиля и 3 хирургического Витебской областной больницы. Здесь каждый день за жизни людей боролись около тысячи специалистов. На помощь опытным врачам пришли и студенты медуниверситета. Марина Романовская продолжит.
Александр Сятковский возглавляет отделение хирургической гепатологии и трансплантации. Ежегодно здесь проводят более 200 высокотехнологичных операции, а также около 400 вмешательств под УЗИ-контролем. В начале апреля коечный фонд Витебской областной больницы перепрофилировали для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией. Хирургическое отделение в том числе.
В больнице начали проводить плановые операции
К привычному режиму работы вернулись три отделения хирургического профиля и пять терапевтического. Началась плановая госпитализация. Врачи уже провели и первые после вынужденного перерыва операции, в том числе пациентке с трансплантированной почкой.
Постепенно приступить к лечению профильных пациентов смогут врачи и других отделений областной больницы.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:
"Своевременно принятые меры по перепрофилированию коечного фонда по всей стране позволили обеспечить доступность медицинской помощи на весь период подъема заболеваемости. Удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме. То, что касается Столбцов, Докшиц, Шумилино, там ситуация абсолютно контролируемая".
К обычной жизни после борьбы с вирусной инфекцией первым вернулся областной онкологический диспансер. Пациентов с пневмониями здесь стали принимать в середине апреля. Сейчас врачи в полном объеме оказывают помощь профильным больным.
Студенты-медики помогают врачам
Работать на результат опытным врачам помогали и студенты-медики. Андрей Водич признается - это самая ответственная практика за все время учебы. Решение молодого специалиста поддержала и мама, которая много лет работает медсестрой. Из 300 студентов, которые помогали в больницах и поликлиниках северного региона, 80 - выпускники. И сегодня решилась их дальнейшая профессиональная судьба. Комиссия по распределению выслушала каждого индивидуально. А свою первую оценку они уже получили.
По словам специалистов, сейчас наблюдается поэтапное снижение заболеваемости респираторными инфекциями в большинстве регионов страны. А те, кто перенес болезнь в сложной форме, отправятся на реабилитацию в санатории.
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