Витебская областная больница возвращается к обычному режиму

Больницы, которые были задействованы для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусом, постепенно возвращаются к обычному режиму. Сегодня по привычному графику начали работать 5 отделений терапевтического профиля и 3 хирургического Витебской областной больницы. Здесь каждый день за жизни людей боролись около тысячи специалистов. На помощь опытным врачам пришли и студенты медуниверситета. Марина Романовская продолжит.



Александр Сятковский возглавляет отделение хирургической гепатологии и трансплантации. Ежегодно здесь проводят более 200 высокотехнологичных операции, а также около 400 вмешательств под УЗИ-контролем. В начале апреля коечный фонд Витебской областной больницы перепрофилировали для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусной инфекцией. Хирургическое отделение в том числе.









В больнице начали проводить плановые операции

К привычному режиму работы вернулись три отделения хирургического профиля и пять терапевтического. Началась плановая госпитализация. Врачи уже провели и первые после вынужденного перерыва операции, в том числе пациентке с трансплантированной почкой.

Постепенно приступить к лечению профильных пациентов смогут врачи и других отделений областной больницы.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси:

"Своевременно принятые меры по перепрофилированию коечного фонда по всей стране позволили обеспечить доступность медицинской помощи на весь период подъема заболеваемости. Удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме. То, что касается Столбцов, Докшиц, Шумилино, там ситуация абсолютно контролируемая".

К обычной жизни после борьбы с вирусной инфекцией первым вернулся областной онкологический диспансер. Пациентов с пневмониями здесь стали принимать в середине апреля. Сейчас врачи в полном объеме оказывают помощь профильным больным.



Студенты-медики помогают врачам

Работать на результат опытным врачам помогали и студенты-медики. Андрей Водич признается - это самая ответственная практика за все время учебы. Решение молодого специалиста поддержала и мама, которая много лет работает медсестрой. Из 300 студентов, которые помогали в больницах и поликлиниках северного региона, 80 - выпускники. И сегодня решилась их дальнейшая профессиональная судьба. Комиссия по распределению выслушала каждого индивидуально. А свою первую оценку они уже получили.