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Витебские десантники отработали задачи по преодолению водной преграды

Форсировали реку вброд. Витебские десантники отработали задачи по преодолению водной преграды. Во время маневра парашютно-десантный батальон сопровождала авиация. В частности, был отработан элемент прикрытия участка форсирования реки с привлечением пары вертолетов Ми-8. Также в ходе элемента был задействован передовой авианаводчик.

Преодоление водной преграды - маневр, который десантники выполняют периодически. Основная задача - как можно быстрее форсировать реку в указанном районе.

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