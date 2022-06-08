Форсировали реку вброд. Витебские десантники отработали задачи по преодолению водной преграды. Во время маневра парашютно-десантный батальон сопровождала авиация. В частности, был отработан элемент прикрытия участка форсирования реки с привлечением пары вертолетов Ми-8. Также в ходе элемента был задействован передовой авианаводчик.



Преодоление водной преграды - маневр, который десантники выполняют периодически. Основная задача - как можно быстрее форсировать реку в указанном районе.