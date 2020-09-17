3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Витебские финалисты WorldSkills Belarus 2020
Затаив дыхание Юлия Зарембо - учащаяся Витебского технического колледжа, выводит кистью линию за линией. Нужны острый глаз и твердая рука, чтобы они получились ровными, а краска не растеклась. Усложняется все тем, что во время работы нельзя использовать принадлежности. Жесткая фреска - одно из заданий, которое Юлии необходимо выполнить в финале IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020. Еще одно конкурсное испытание для будущего мастера - поклейка обоев.
Чтобы одержать победу на чемпионате, Юлия усердно оттачивала мастерство по каждому из конкурсных модулей. Она ежедневно тренировалась в мастерской под руководством специалиста. Активно готовился к соревнованиям и Роман Коровиков. Его компетенция - "облицовка плиткой".
Стать лучшим в своей номинации на конкурсе профмастерства - главная задача и для Вадима Лавриновича. Для этого во время подготовки парень создал десяток конструкции из гипсокартона.
В этом году честь Витебской области в финале IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 защищают строители, кулинары, кондитеры, будущие воспитатели и учителя, дизайнеры графики - всего свыше 30 профессий. Главные требования, предъявляемые к участникам, - профессионализм и творческий подход. Итоги конкурса станут известны завтра.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва