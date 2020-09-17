Витебские финалисты WorldSkills Belarus 2020

Затаив дыхание Юлия Зарембо - учащаяся Витебского технического колледжа, выводит кистью линию за линией. Нужны острый глаз и твердая рука, чтобы они получились ровными, а краска не растеклась. Усложняется все тем, что во время работы нельзя использовать принадлежности. Жесткая фреска - одно из заданий, которое Юлии необходимо выполнить в финале IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020. Еще одно конкурсное испытание для будущего мастера - поклейка обоев.



Чтобы одержать победу на чемпионате, Юлия усердно оттачивала мастерство по каждому из конкурсных модулей. Она ежедневно тренировалась в мастерской под руководством специалиста. Активно готовился к соревнованиям и Роман Коровиков. Его компетенция - "облицовка плиткой".



Стать лучшим в своей номинации на конкурсе профмастерства - главная задача и для Вадима Лавриновича. Для этого во время подготовки парень создал десяток конструкции из гипсокартона.



В этом году честь Витебской области в финале IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 защищают строители, кулинары, кондитеры, будущие воспитатели и учителя, дизайнеры графики - всего свыше 30 профессий. Главные требования, предъявляемые к участникам, - профессионализм и творческий подход. Итоги конкурса станут известны завтра.



