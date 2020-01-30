Витебские хирурги освоили редкие для Беларуси операции на позвоночнике, связанные с восстановлением позвоночника, поврежденного неспецифическими гнойно-воспалительными заболеваниями. Благодаря таким операциям могут стать на ноги люди, которые на всю жизнь могли остаться парализованными. За три года в Витебской области этот шанс использовали 75 человек. Большинство из бывших парализованных сегодня не имеют инвалидности. По запатентованным витебчанами алгоритмам сегодня могут работать хирурги по всей стране.



В Витебске прошел конкурс профессионального мастерства среди подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям области "Подъем в высотное здание".



26 команд спасателей из всех уголков Витебщины на скорость должны были подняться по лестнице на 22 этаж в полном боевом обмундировании и противогазах.



