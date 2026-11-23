Опыт тех, кто закладывал законодательный фундамент суверенной Беларуси - ценный ориентир для современного поколения сенаторов. Северный регион присоединился к марафону торжеств, посвященных 30-летию Национального собрания Беларуси. В концертном зале "Витебск" председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с сенаторами всех созывов от Витебской области.

Владимир Андрейченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси первого-третьего созывов:

"На смену Верховному совету пришло Национальное собрание, которое поддержало стратегические вопросы, которые были предложены Президентом Республики Беларусь. Это в первую очередь вопросы экспорта продовольствия, строительства жилья и т. д. И страна начала развиваться".

Леонид Заяц, член Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва:

"Мы за короткое время от дефицита перешли к профициту. Мы не просто накормили белорусский народ, а предоставили потребителю широкую линейку продовольственных товаров".

"Поле правовое создается вовремя, имеет обратную связь. Парламент чувствует пульс каждого человека. И те законы, которые выходят по механизму обратной связи, создают все те условия, чтобы страна становилась богаче, а человек жил лучше", - подчеркнул член Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого и седьмого созывов Юрий Деркач.

Региональное развитие: производственный и кадровый потенциал

Развитие регионов - один из ключевых приоритетов деятельности сенаторов. В Витебске Наталья Кочанова ознакомилась с производственными мощностями предприятия по выпуску кабельной продукции. Во время встречи с трудовым коллективом говорили о предстоящем заседании Всебелорусского народного собрания, реализации социальных государственных программ и развитии Витебской области.