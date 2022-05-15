Витебский областной роддом готовится отметить 85-летие

Очень много делается для того, чтобы женщины могли рожать. Мы можем с гордостью сказать, что наше здравоохранение, медицина достойно оказывает медицинскую помощь, работают квалифицированные медицинские кадры.

Елена Леонович, главврач Витебского областного клинического роддома