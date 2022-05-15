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Витебский областной роддом готовится отметить 85-летие
К Международному дню семьи в Витебском областном роддоме организовали встречу "выпускников". Около полусотни семей, большинство из которых многодетные, стали участниками праздничной акции. На открытой площадке выступили детские творческие коллективы, развернулась выставка ретроавтомобилей. Самых активных пригласили принять участие в конкурсах.
Молодые мамы рассказывают оВитебском областном роддоме:
Рожала я в этом роддоме всех своих троих малышей. Было полное спокойствие, что мои дети в надежных руках, что я тоже в надежных руках.
У меня остались самые лучшие воспоминания, все детки мои здесь родились. Очень все были внимательные.
Очень много делается для того, чтобы женщины могли рожать. Мы можем с гордостью сказать, что наше здравоохранение, медицина достойно оказывает медицинскую помощь, работают квалифицированные медицинские кадры.
Витебский областной роддом готовится отметить 85-летие. Это перинатальный центр, оснащенный ультрасовременным оборудованием, ради главной цели - здоровья мам и детей.