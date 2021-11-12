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Витебскому медицинскому колледжу 150 лет
Лаборатория симуляционного обучения открылась на базе областной клинической больницы в Витебске. В эти дни медицинский колледж отмечает 150-летие. Симуляционное обучение - обязательная составляющая в профессиональной подготовке медработников. Все блоки новой лаборатории укомплектованы современными тренажерами. Функционируют два программно-аппаратных комплекса. Учащийся после просмотра видео самостоятельно повторяет увиденное. Посредством видеосвязи педагог дистанционно контролирует манипуляции. Есть симулятор родов, реанимационные манекены, механические тренажеры-манекены - для внутренних и внутрикостных инъекций. Лаборатория предоставлена студентам со специальностями "Лечебное" и "Сестринское дело".
Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Для того чтобы пациент вернулся к нормальной жизни, это долгая длительная работа по восстановлению состояния здоровья средним медицинским персоналом. Поэтому лаборатория, несмотря на те затраты, которые были здесь, в полном объеме окупится здоровьем нашего населения.
В юбилейную дату в колледже распахнули двери два новых компьютерных класса и музей истории учебного заведения.
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