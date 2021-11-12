Витебскому медицинскому колледжу 150 лет

Для того чтобы пациент вернулся к нормальной жизни, это долгая длительная работа по восстановлению состояния здоровья средним медицинским персоналом. Поэтому лаборатория, несмотря на те затраты, которые были здесь, в полном объеме окупится здоровьем нашего населения.

