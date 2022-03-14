Витебской школе присвоено имя Героя Советского Союза Григория Богомазова

Очень приятно, что он почетный гражданин Витебска, который и после Великой Отечественной войны продолжал здесь служить, создавал военно-транспортную авиацию. А после ухода из Вооруженных сил продолжал здесь трудиться, продолжал вести патриотическую работу, в том числе он очень часто бывал и в этой школе.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов