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Витебской школе присвоено имя Героя Советского Союза Григория Богомазова

Школе № 5 Витебска присвоили имя Героя Советского Союза Григория Богомазова. Боевой путь он начал в 16-м истребительном авиационном полку противовоздушной обороны на аэродроме в Люберцах. За годы Великой Отечественной совершил более 400 успешных боевых вылетов, провел свыше 60 воздушных боев, в которых лично сбил 15 вражеских самолетов и 4 в группе с сослуживцами. Службу продолжил и после войны. Сначала в 3-й гвардейской Смоленской орденов Суворова и Кутузова военно-транспортной дивизии. После был переведен на службу в Витебск.

Я думаю, что традиции называть школы именами таких легендарных людей только добавит патриотизма, любви к Родине. Берет гордость за семью, за страну нашу, что у нас чтят героев.
Виктор Богомазов, внук Героя Советского Союза Г. И. Богомазова
Очень приятно, что он почетный гражданин Витебска, который и после Великой Отечественной войны продолжал здесь служить, создавал военно-транспортную авиацию. А после ухода из Вооруженных сил продолжал здесь трудиться, продолжал вести патриотическую работу, в том числе он очень часто бывал и в этой школе.
Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов

Ученики и педагоги поддерживают связь с родственниками Григория Богомазова. В ближайшей перспективе создание в школе музейной комнаты в память о герое.


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