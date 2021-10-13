И. Петришенко: Беларусь направила в этом году 700 млн руб. на доплаты медикам, работающим с COVID-19

В Минске продолжается медицинский саммит СНГ. Среди главных тем - борьба с коронавирусом. Как рассказал вице-премьер Игорь Петришенко, в этом году Беларусь уже направила 700 млн рублей на доплаты медикам, работающим с COVID (это на 200 млн больше, чем годом ранее). Всего же в 2021-м на борьбу с инфекцией направлено более 1 млрд 200 млн рублей. Заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ проходит в "Президент-Отеле". Приветствие участникам направил Александр Лукашенко. Обсуждают на форуме и взаимное признание сертификатов вакцинации. Министр здравоохранения России отметил, что ключевым условием должен стать сам факт прививки, а не то, какой препарат использован.