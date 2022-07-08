Вице-премьер Беларуси раскрыл секреты фестиваля "Александрия собирает друзей"

Фестиваль "Александрия собирает друзей" станет настоящим подарком для белорусов и гостей страны. О деталях праздника, который ежегодно приглашает в живописный уголок Могилевской области, рассказал Агентству теленовостей вице-премьер Игорь Петришенко. Беларусь за последнее десятилетие стала фестивальным центром Европы. В год проводится два десятка аутентичных фестивалей, и у каждого есть своя изюминка. "Александрия" в этот раз снова порадует национальной самобытностью и разнообразием программы.