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Вице-премьер Беларуси раскрыл секреты фестиваля "Александрия собирает друзей"

Фестиваль "Александрия собирает друзей" станет настоящим подарком для белорусов и гостей страны. О деталях праздника, который ежегодно приглашает в живописный уголок Могилевской области, рассказал Агентству теленовостей вице-премьер Игорь Петришенко. Беларусь за последнее десятилетие стала фестивальным центром Европы. В год проводится два десятка аутентичных фестивалей, и у каждого есть своя изюминка. "Александрия" в этот раз снова порадует национальной самобытностью и разнообразием программы.

До конца года в фестивальном графике Беларуси еще множество событий. Эстафету после "Александрии" примет "Славянский базар в Витебске".

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