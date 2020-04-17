Вице-премьер Игорь Петришенко детально ознакомился с работой медиков на месте

"Это такой стимулирующий элемент, это забота, это подход государства, что врачей в сложную минуту тоже поддерживают. Мы видим их самоотверженный труд. Действительно, никто не дрогнул, никто не ушел в отпуск, никто не написал заявление. То есть, все на своих рабочих местах. И те элементы, которые иногда вбрасываются в прессу, что, дескать, тут повально все болеют, все заявления написали, абсолютно это не подтверждается, это не соответствует действительности. Люди осознанно, мотивированно осуществляют, не считаясь со своим личным временем. И дух такой именно медицинского братства в нашей стране очень развит, и он помогает, и мы преодолеем эти все элементы, которые связаны с инфекционными заболеваниями".