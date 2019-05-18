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"Viva Ровар!" собрал более 20 тысяч участников
Центральное событие Международной минской велосипедной недели состоится сегодня. Масштабный карнавал "Viva Ровар!" пройдет в столице в юбилейный, пятый раз. Организаторы фестиваля давно заявили об аншлаге. Ожидается более 20 тысяч участников. По традиции активисты ярким парадом проедут по одному из центральных проспектов Минска. Сейчас в парке Победы (а именно это точка сбора велосипедистов) работает съемочная группа Агентства теленовостей.
На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение). Сегодня идеальная суббота для велопробежки. Что же касается старта, то на дистанцию активисты отправятся ровно в 15:00. Но сам фестиваль уже начался. Сейчас участники получают номера. Вот, к слову, мой. Правда, я его не использую, так как работа не отпускает.
Регистрация на карнавал завершилась еще 3 дня назад
Более 7 тысяч человек ее прошли. Однако прямо сейчас в парке Победы идет бесплатная оффлайн-регистрация. Она продлится до 14:30. То есть еще можно успеть попасть на праздник с официальным номером. Также опыт подсказывает, что некоторые любители двухколесного просто присоединяются к велоколонне во время самого заезда, поэтому организаторы сегодня ждут рекорд фестиваля.
Велоколонна будет следовать по маршруту от стелы до "Минск-Арены" и обратно
Всего 10 километров и 400 метров. В 14:00 перекроют проспект Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей. Вдобавок в 14:50 движение ограничат на самом проспекте. Оно поэтапно будет возобновляться после 16:00. Планируйте свой маршрут заранее.
А после заезда, который, не сомневаюсь, будет ярким (ведь по традиции на "Viva Ровар!" участники приходят в костюмах), фестиваль продолжится в парке Победы. Организаторы подготовили насыщенную программу. Более 30 развлекательных площадок. Здесь есть фуд-корты, различные зоны активностей для детей. С 16:00 будет идти концерт, где выступят Александр Солодуха, Руслан Алехно, а хедлайнерами станут группа "Рондо" и #2Маши.
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