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"Viva Ровар!" в 5-й раз прошел в Минске

Минск сегодня в 5-й раз подтвердил звание велосипедной столицы. Около 20 тысяч любителей двухколесного транспорта приняли участие в велокарнавале "Viva Ровар!". Они прокатились по одному из главных проспектов города. После 10-километровой дистанции всех ждал яркий праздник в парке Победы. Концерт, развлечения на любой вкус и возраст и ценные призы. Наш корреспондент Сергей Козлович, хоть и без велосипеда, но с головой окунулся в атмосферу фестиваля.

Именно такая страсть к велопрогулкам и собрала тысячи в одном месте. В парке Победы места пешеходам вовсе не осталось. Зато можно было показать свой костюм, подремонтировать велосипед и даже встретить неравнодушных к велоспорту звезд.
Одно из нововведений праздника - корпоративные команды. Организаторы приглашают участвовать в велосипедной жизни города целыми компаниями. Чем не тимбилдинг - покрутить педали десяток километров.

Это уже пятый велофестиваль. И скоро он перестанет быть единственным. Уже в начале лета готовится масштабный двухдневный велопикник недалеко от Минска. Так что, еще не поздно найти своих веломанов-единомышленников!

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