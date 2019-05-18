"Viva Ровар!" в 5-й раз прошел в Минске

Минск сегодня в 5-й раз подтвердил звание велосипедной столицы. Около 20 тысяч любителей двухколесного транспорта приняли участие в велокарнавале "Viva Ровар!". Они прокатились по одному из главных проспектов города. После 10-километровой дистанции всех ждал яркий праздник в парке Победы. Концерт, развлечения на любой вкус и возраст и ценные призы. Наш корреспондент Сергей Козлович, хоть и без велосипеда, но с головой окунулся в атмосферу фестиваля.



Именно такая страсть к велопрогулкам и собрала тысячи в одном месте. В парке Победы места пешеходам вовсе не осталось. Зато можно было показать свой костюм, подремонтировать велосипед и даже встретить неравнодушных к велоспорту звезд.