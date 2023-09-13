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Виват, студент БГУ: Дворец спорта собрал более 4 тыс. первокурсников

Более 4 тыс. первокурсников Белорусского государственного университета собрал Дворец спорта.

Традиционно открыло мероприятие театрализованное шоу, парад деканов с вынесением штандартов факультетов. А после студенты произнесли клятву, в которой прозвучали слова преданности своему делу и профессии. Кроме того, народная хоровая капелла БГУ исполнила гимн Альма-матер.

Завершился вечер дискотекой под ритмы знаменитых хитов разных времен и стран. Звучали и заслуженные и любительские ансамбли Беларуси.

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