Визит Лукашенко в Москву: какие вопросы обсудят лидеры Беларуси и России

На фоне нарастающего внешнего давления встреча лидеров Беларуси и России - это возможность оперативно реагировать на вызовы, которые затрагивают безопасность и устойчивость всего Союзного государства. Такое мнение высказал председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России Олег Лушников.

По его словам, визит Александра Лукашенко в Москву - это дальнейшее развитие отношений в рамках Союзного государства на фоне усугубляющейся ситуации на внешнем периметре.

"Действительно идет обострение вокруг границ Союзного государства, необходима более четкая координация, усиление совместных действий по охране границ, безопасности граждан Союзного государства и, безусловно, углубление экономической интеграции по всем сферам: энергетика, электроника, оборонная сфера и другие", - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что именно встречи на высшем уровне могут наиболее оперативно помочь в решении текущих задач. На фоне наблюдаемой внешнеполитической ситуации необходимо четкое взаимодействие и взаимопонимание.

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