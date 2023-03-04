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Визит Лукашенко в Китай спровоцировал настоящую истерию среди западных медиа - мнение Андрея Манойло

Недавний визит Александра Лукашенко в Китай спровоцировал настоящую истерию среди западных медиа и официальных лиц. Беспокойство Запада вызвано страхом перед тесным и всесторонним сотрудничеством Пекина и Минска.

Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, профессор МГУ Андрей Манойло. По мнению эксперта, подобный уровень партнерства способствует успешному противодействию экономическому и военно-политическому давлению из-за океана.

Визит Александра Григорьевича Запад, видимо, очень сильно напугал. Чем он напугал? В первую очередь тем, что они очень боятся, что Беларусь договориться о стратегическом сотрудничестве с Китаем, китайцы появятся на западных границах Беларуси, т.е. практически у дверей Европейского союза. Вот если при этом еще и начнется активное сотрудничество экономическое, а затем и политическое, будет спайка Беларуси с Китайской Народной Республикой, то Запад очень боится, что Беларусь, которую они сейчас называют форпостом России, станет форпостом еще и Китая.

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