Визит Байдена в Минск может стать по-настоящему историческим событием - о перспективах Минска-3 Андрей Сыч в рубрике "Скриншот"

Прозвучавшее из уст Президента Беларуси приглашение к переговорам может сделать предстоящий визит Байдена в Европу по-настоящему историческим событием и, возможно, главным в карьере американского политика.

Сегодня архитектура безопасности в регионе во многом зависит от 46-го президента США. Многие уверены, что он уже давно ничего не решает и выполняет исключительно представительские функции. Однако всегда есть место сильному волевому поступку. Лидер сверхдержавы, решающей судьбы, или марионетка в руках глубинного государства? Ответ на этот вопрос будет получен по итогам решения Байдена посетить Минск и сесть за стол переговоров. Не словом, а делом. Минск-3 может спасти жизни десяткам тысяч человек.

Вопрос жизни

Остановить кровопролитие в Украине любой ценой. Беларусь последовательно выступает донором стабильности в регионе. Наша страна зарекомендовала себя как миротворческая площадка и готова оказать содействие в установлении новой архитектуры безопасности. В Минске прекрасно понимают, что украинский кризис в Европе имеет широкоформатный характер и выходит далеко за границы соседнего государства. Установить мир возможно только при достижении компромиссов и соблюдении интересов крупнейших геополитических игроков. Андрей Сычразбирается рубрике "Скриншот".

Отбросить политический фарс

На Западе все чаще слышна миротворческая риторика. Игра на внутреннюю аудиторию не имеет ничего общего с реальными шагами. Голубиная риторика призвана сбить антивоенные протесты, которые активно набирают обороты в странах Евросоюза. Хотя пока успешно справляются с помощью собак и резиновых дубинок. Ситуация доведена до полного сюрреализма. "Фонд мира" участвует в финансировании войны в Украине. В топке войны ежемесячно сжигают миллиарды долларов. Александр Лукашенко предложил Западу отбросить политический фарс и на деле продемонстрировать приверженность миру. Джо Байден приглашен в Минск для урегулирования ситуации.

Момент истины

Даже Путин подлетит в Минск, встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что "Боинг" его примем. У нас море международных аэропортов, его борт номер один здесь приземлится. Было же когда-то - Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь в вашем присутствии втроем, я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет, мы втроем сядем и решим всю проблему. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Не словом, а делом

Александр Лукашенко еще в 2015 году предлагал подключить к переговорам представителей США. Такой гарант выполнения Минских соглашений имел бы влияние на ситуацию куда больше, чем те, кто сегодня, потупив глаза в пол, вынужден делать конъюнктурные заявления. Об уровне организации минского переговорного процесса были только положительные отзывы. Благодаря решительным действиям удалось остановить гражданскую войну и спасти сотни тысяч жизней. Не словом, а делом - последовательная позиция Беларуси.





Когда наш Президент приглашает американского президента и предлагает ему выступить в любой роли (посредника, помощника, подносить кофе ведрами, бутерброды тоннами, держать ручку, бумажный листочек, выступить в качестве менеджера, приглашающего другую сторону в виде российского президента) - это как раз искреннее желание любыми способами посадить за стол переговоров реальных участников геополитической игры. Видели ли мы какие-либо такие предложения со стороны Запада? Нет. Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ

Новый виток эскалации конфликта приносит миллиардные доходы западным оружейникам и делает глобальное противостояние прибыльным бизнесом. По данным The Hill, экспорт американского оружия в 2022 году вырос на 49 % и составил $205 млрд. Многие наживаются даже на посреднических услугах. В Британии рассматривают вариант строительства нового оружейного завода в Польше для удовлетворения украинской потребности в боеприпасах.

Коллективный Запад, имея мирную риторику, поставляет вооружение киевскому режиму и провоцирует на усиление конфликта. Он не заинтересован, чтобы заморозить конфликт. Почему? Потому что у него были возможности, про это Президент Беларуси говорил, даже не допустить этот конфликт. Выполнение Минских соглашений, подписание рамочных соглашений о безопасности с РФ, о которой Москва в 2021 году целый год говорила. Этого не было сделано. Почему? Потому что коллективный Запад рассматривает конфликт в Украине как геополитическое противостояние с коллективным Востоком. Петр Петровский, политолог

Минский трап