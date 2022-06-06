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Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь продолжается

Беларусь торжественно отметила 1030-летие крещения наших земель и день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. По случаю знаковой даты в нашу страну прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Центром проведения торжеств накануне стал Полоцк.

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Его Святейшество провел позднюю божественную литургию в Кресто-Воздвиженском храме Спасо-Евфросиниевского монастыря, разделив минуты общей молитвы с множеством паломников из разных уголков страны. На службе присутствовали члены синода Русской православной церкви и весь белорусский епископат. Белтелерадиокомпания вела трансляцию богослужения.


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Во время службы Святейший рукоположил наместника Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря - игумена Евсевия - во епископа Слуцкого и Солигорского. Также Предстоятель Русской православной церкви поздравил игуменью Евдокию, настоятельницу Спасо-Евфросиниевского монастыря, с 15-летием игуменского служения. Отдельных наград удостоены сразу несколько представителей духовенства Беларуси.


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По окончании литургии тысячи паломников объединились в большой крестный ход от Софийского собора до монастыря.

Паломники о духовности праздника:

Мы приехали из Воронежа, проехали больше тысячи км - попали в такой праздник. В такой радостный день, наверное, Евфросиния освящает нам эту поездку и это паломничество - очень благодатное место


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Сакральный смысл в том, что мы едины, что мы вместе, и такой высокодуховный праздник, я думаю, это как символическое начало подготовки юбилея монастыря, который мы будем в 2025 году отмечать.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома


Сегодня визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь продолжится.

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