Визит президента Казахстана планируется в Беларусь - Байжанов

Визит президента Казахстана в Беларусь готовился еще в 2023 году. Об этом в программе "Панорама" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов.

По его словам, из-за графиков немного было несовпадение, но визит остается в повестке дня. "Я думаю, что в пределах полугода мы сможем осуществить этот важный проект", - считает посол.