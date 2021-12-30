Визит Президента в Петербург и итоги 2021-го обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов"

Самые яркие события и знаковые встречи, которые определили векторы развития нашего региона, да и планетарной повестки в целом. В моменте полураспада однополярного мира приходится держать удар тем, кто настаивает на своей независимости и готов сражаться за суверенитет. Давление на Беларусь было беспрецедентным, но время показало, что на каждое действие есть противодействие, а также какие изменения кроются в новой редакции Основного закона, и главное - почему они сегодня так необходимы? Смотрите "Клуб редакторов" завтра в утреннем эфире "Беларусь 1" - сразу после 9-часовых новостей.