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Визит Президента в Петербург и итоги 2021-го обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов"

Визит Президента в Петербург подводит черту под годом большой политики для нашей страны. Чем еще запомнился 2021-й, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Самые яркие события и знаковые встречи, которые определили векторы развития нашего региона, да и планетарной повестки в целом. В моменте полураспада однополярного мира приходится держать удар тем, кто настаивает на своей независимости и готов сражаться за суверенитет. Давление на Беларусь было беспрецедентным, но время показало, что на каждое действие есть противодействие, а также какие изменения кроются в новой редакции Основного закона, и главное - почему они сегодня так необходимы? Смотрите "Клуб редакторов" завтра в утреннем эфире "Беларусь 1" - сразу после 9-часовых новостей.

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