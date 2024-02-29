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Визитная карточка не только Брестской таможни, но и Беларуси - таможенному посту "Варшавский мост" исполняется 55 лет
В 2024 году таможенному посту "Варшавский мост" исполняется 55 лет. Он расположен на белорусско-польской границе и является исключительно пассажирским.
По такому случаю на посту собрались сотрудники и ветераны этого пункта пропуска. Нынешний облик "Варшавский мост" получил 20 лет назад. За это время он успешно модернизировался. В 2022 году там провели очереднуюреконструкцию и установили автоматизированный контроль за распределением транспорта. Эта система уникальна, не имеет аналогов в Беларуси. В среднем за сутки "Варшавский мост" пересекает около 2 тыс. легковых автомобилей и порядка 180 автобусов, около 5 тыс. физических лиц.
"Варшавский мост" является визитной карточкой не только Брестской таможни, но и нашей страны. Первое впечатление о нашей стране складывается именно здесь. Пост оснащен по последнему слову техники - самыми совершенными средствами техконтроля, действуют системы зеленого и красного коридоров и электронной очереди.
"К сожалению, работа пункта пропуска зависит и от работы сопредельной стороны. Мы периодически наблюдаем неритмичную подачу транспортных средств с сопредельной стороны. За один час к нам может заехать около 20 легковых, а в следующий час может быть и около 100 транспортных средств", - рассказал начальник Брестской таможни Сергей Якута.
С 1 марта в Беларуси по инициативе Литвы закрывается 2 пункта пропуска. Поэтому нагрузка на "Варшавский мост" увеличится. Таким образом останется 4 пассажирских пункта пропуска, которые функционируют с Евросоюзом.
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