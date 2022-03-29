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Влада Артюковская в программе "Скажинемочи" об интригах в музыкальной среде и о том, на какие жертвы артисты идут ради искусства

Новые жанры в Молодежном театре эстрады в Минске. Перезагрузка в труппе и на сцене произошла после прихода нового креативного руководства. Художественный руководитель Театра эстрады и режиссер массовых праздников государственного масштаба Влада Артюковская в программе "Скажинемолчи" рассказала, как зажигаются новые звезды. Все ли дело в раскрутке? На какие жертвы артисты идут ради искусства? А также о скандалах и интригах в музыкальной среде.

Умеют ли белорусы веселиться, и как выглядит "проект мечты" Владиславы Артюковской - об этом и не только в полной версии интервью на YouTube-канале "Беларусь 1" и в "Телеграм" проекта "Скажинемолчи".


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