Влада Артюковская в программе "Скажинемочи" об интригах в музыкальной среде и о том, на какие жертвы артисты идут ради искусства

Новые жанры в Молодежном театре эстрады в Минске. Перезагрузка в труппе и на сцене произошла после прихода нового креативного руководства. Художественный руководитель Театра эстрады и режиссер массовых праздников государственного масштаба Влада Артюковская в программе "Скажинемолчи" рассказала, как зажигаются новые звезды. Все ли дело в раскрутке? На какие жертвы артисты идут ради искусства? А также о скандалах и интригах в музыкальной среде.