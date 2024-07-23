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Владелец СТО в Могилеве не уплатил более 1,5 млн рублей налогов
Владелец сети СТО в Могилеве подозревается в ведении серого бизнеса и неуплате налогов на сумму более 1,5 млн рублей.
По информации финансовой милиции, 6 лет назад он зарегистрировал дублирующую компанию, которая полностью повторяла деятельность основной сети СТО. Формально были назначены руководители, однако управлял компаниями подозреваемый. Фигурант искусственно дробил бизнес, чтобы подпадать под упрощенный режим налогообложения.
Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму не менее 1,6 млн рублей. В отношении собственника бизнеса и номинальных директоров подконтрольных компаний УСК Могилевской области возбуждены уголовные дела. В ходе проведенных обысков изъяты наличные денежные средства в сумме свыше 500 тыс. долларов, финансовые документы, печати, наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов.
"Большую помощь в выявлении таких недобросовестных плательщиков оказывают граждане, которые сообщают нам о признаках минимизации налогов,- отметил начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Могилевской области Сергей Шилков. - Каждое такое обращение мы тщательно анализируем. У нас есть возможность в так называемом режиме невидимка, не выходя на проверку, изучить деятельность предприятия. Если мы видим признаки уклонения от уплаты налогов, тогда уже назначаем проверку и документально это доказываем".
Причиненный фигурантами ущерб возмещен в полном объеме.
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