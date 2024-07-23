Владелец СТО в Могилеве не уплатил более 1,5 млн рублей налогов

Вследствие неправомерного применения упрощенного режима налогообложения в бюджет за 5 лет не были уплачены налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму не менее 1,6 млн рублей. В отношении собственника бизнеса и номинальных директоров подконтрольных компаний УСК Могилевской области возбуждены уголовные дела. В ходе проведенных обысков изъяты наличные денежные средства в сумме свыше 500 тыс. долларов, финансовые документы, печати, наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов.

Анатолий Осипенко, старший инспектор отдела УДФР КГК Беларуси по Могилевской области