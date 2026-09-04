Владельцам СПМ закрыли упрощенный порядок регистрации с сентября 2026 года

Владельцы средств персональной мобильности теперь не могут пройти оценку соответствия и регистрацию по упрощенной схеме.

С сентября 2026 года действовавший ранее порядок прекратил работу. Напомним, в соответствии с указом № 295, проверка нужна тем, кто купил электросамокат, электроскутер или другую подобную технику до 1 сентября 2025 года, разгоняет ее быстрее 25 км/ч или планирует ездить по дорогам с усовершенствованным покрытием.

При покупке мобильного электротранспорта нужно внимательно проверить всю техническую документацию. Все подробности и исключения содержатся в специальной памятке на сайте Госкомитета по стандартизации.

Тем владельцам, которым проверка все же требуется, лаборатории выдают выписку из электронного паспорта транспортного средства. С этим документом потом нужно идти в ГАИ для регистрации.

По данным Госстандарта, за январь-июнь 2026 года оценку соответствия прошли более 2,6 тыс. средств персональной мобильности. Около 90 % из них были признаны мопедами.