3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Владельцам электромобилей не нужно уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу
Владельцам электромобилей не требуется уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу. Это предусмотрено Налоговым кодексом РБ. Сейчас профильное ведомство прорабатывает вопрос о получении от компетентных органов уточненных сведений о перечне транспортных средств, относящихся к категории электромобилей. При необходимости, владельцам электромобилей, получившим извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу, будет проведен перерасчет авансового платежа и налоговая направит уведомление об аннулировании указанного извещения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов