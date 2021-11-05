Владельцам электромобилей не нужно уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу

Владельцам электромобилей не требуется уплачивать авансовый платеж по транспортному налогу. Это предусмотрено Налоговым кодексом РБ. Сейчас профильное ведомство прорабатывает вопрос о получении от компетентных органов уточненных сведений о перечне транспортных средств, относящихся к категории электромобилей. При необходимости, владельцам электромобилей, получившим извещения на уплату авансового платежа по транспортному налогу, будет проведен перерасчет авансового платежа и налоговая направит уведомление об аннулировании указанного извещения.