Владельцы каких авто будут платить налог в Беларуси по увеличенным ставкам

Напомним, обновленный Налоговый кодекс заработал с начала 2024 года. Новации коснулись и автомобильной сферы. Так, для владельцев машин класса "люкс" со сроком эксплуатации не более трех лет с даты их выпуска транспортный налог будет исчисляться по ставкам, увеличенным в 10 раз.