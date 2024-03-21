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Владельцы каких авто будут платить налог в Беларуси по увеличенным ставкам
Правительство Беларуси определило перечень транспортных средств повышенной комфортности. Их владельцы будут платить транспортный налог по увеличенным ставкам.
Среди конкретных марок весь модельный ряд Aston Martin, Aurus, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, Pоrsche и Rolls-Royce.
Также в списке некоторые модели Audi, BMW, Cadillac, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz и Toyota.
Напомним, обновленный Налоговый кодекс заработал с начала 2024 года. Новации коснулись и автомобильной сферы. Так, для владельцев машин класса "люкс" со сроком эксплуатации не более трех лет с даты их выпуска транспортный налог будет исчисляться по ставкам, увеличенным в 10 раз.
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