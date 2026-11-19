Продовольственные достижения Беларуси и Всебелорусское народное собрание - сразу две темы обсуждают 19 ноября во время проведения Единого дня информирования.

Руководитель Национальной академии наук Владимир Караник встретился с представителями банковского сектора. Беларусь входит в топ-5 по поставкам молочной продукции и топ-15 по экспорту мяса птицы, говядины и колбасных изделий.

Беларусь осуществляет поставки продовольствия в более чем 115 стран мира. При этом еще 30 лет назад было все по-другому.

Во время общения с трудовым коллективом Владимир Караник вспомнил и дефицит всего в 1990-е, и жизнь по талонам. Источник сегодняшних побед страны - принятые решения, в том числе на Всебелорусском народном собрании в разные годы.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

"Если вспомнить историю и первый ВНС, когда страна действительно стояла у края пропасти, когда был тотальный дефицит, галлопирующая инфляция, тогда решения, принятые на ВНС, во многом позволяют сейчас нам обсуждать рекордный урожай хлеба, который собрала наша страна в этом году. Обеспечение продовольственной безопасности, постоянный рост экспорта продукции сельского хозяйства - ВНС было одним из ключевых факторов, которые обеспечили дальнейшее развитие страны".

Вместе с ролью ВНС в определении будущего страны растет и доверие населения к нему. Это подтвердили более 70 % белорусов, опрошенных в ходе социологического исследования, проведенного летом Институтом социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ.

Разговор приобретает особое значение в преддверии 3-го заседания ВНС, которое соберется 17-18 декабря и будет проходить в год 30-летия собрания.