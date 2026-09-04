Владимир Кухарев раскрыл детали строительства новых дорог и развязок в Минске

Вопросы качества жизни в белорусских городах вновь вышли на первый план. Одной из тем, которую поднял Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом 3 сентября 2026 года председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, стали автомобили, припаркованные вдоль дорог и во дворах жилых домов.

В обществе нет единого мнения - часть граждан, особенно те, кто не водит машину, выступают за то, чтобы убрать личный транспорт с улиц, однако эту позицию разделяют далеко не все. Как будет решаться такой транспортный вопрос в Минске, рассказал Владимир Кухарев в проекте "Разговор у Президента".

Факт На сегодняшний день в Минске зарегистрировано почти 900 тыс. автомобилей. Еще порядка 200 тыс. автомобилей ежедневно въезжают в город.

Да, для такого территориально компактного города, как Минск, данное количество авто большое, и если не принять меры сейчас, это может вызвать серьезные осложнения по развитию города в дальнейшем. "Президенту было доложено о предложениях Мингорисполкома по совершенствованию транспортной инфраструктуры Минска. В первую очередь, это создание полноценного третьего транспортного кольца. Два существующих и кольцевая дорога уже не обеспечивают, особенно в часы пик, транспортную логистику города. Нами принято решение о строительстве транспортных узловых развязок только в тех местах, где оно пересекается железной дорогой или водными артериями. Там нет соединений, что приводит к направлению основных потоков автомобилей, выезжающих из спальных микрорайонов столицы, на кольцевую дорогу или в центр города, что ведет к перенасыщению центральной части и кольцевой, особенно в часы пик", - объяснил собеседник.

Владимир Кухарев

К слову, работа уже ведется на одном из таких - это соединение улицы Колесникова с улицей Тимирязева. В 2026 году строительство завершится. Кроме этого, отметил председатель Мингорисполкома, будет построено еще три путепровода.

На пересечении улицы Чюрлениса с улицей Корженевского. На пересечении улицы Серова с улицей Шпилевского. Самый большой путепровод через реку Свислочь, соединяющий Лошицу и Серебрянку.

"Мы планируем в течение трех лет завершить этот проект. Он позволит значительно улучшить транспортную составляющую города. Кроме того, есть серьезная проблема - большегрузные автомобили. Белорусский лидер поддержал предложение Мингорисполкома строительства дороги из крупнейшего промышленного центра - Колядичи - на вторую кольцевую дорогу. В 2027 году завершим строительство путепровода, который обеспечит выезд с промцентра Шабаны на кольцевую дорогу по улице Селицкого, которая позволит уже автомобилям ехать не на первую кольцевую дорогу, а на вторую", - разъяснил председатель Мингорисполкома.

Также, по словам Владимира Кухарева, будут вводиться ограничения на проезд большегрузного транспорта по Минской кольцевой дороге для обеспечения беспрепятственного движения. Планируется, что перенаправлять потоки большегрузов с МКАДа будут на вторую кольцевую дорогу.

Главное фото: magnific.com