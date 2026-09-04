Владимир Кухарев рассказал, будут ли продолжать строить жилье в Минске

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Разговор у Президента" рассказал о сфере строительства в белорусской столице.

"Мы будем продолжать строительство жилья в Минске. Мест становится меньше и меньше, поэтому мы приступаем к большому проекту строительства района "Зеленый Бор" за кольцевой дорогой в Партизанском районе. Этот проект обеспечит строительство более 4 млн кв. м жилья, но оно будет не коммерческое, а для нуждающихся, для людей, работающих в социальной сфере, для многодетных семей. Там же планируется строить в большом количестве арендное жилье. Проект позволит обеспечить в течение ближайших 10-12 лет выполнение всех социальных обязательств Мингорисполкома по строительству жилья для нуждающихся. Конечно же, будем делать точечную застройку и коммерческого жилья", - поделился информацией собеседник.

Владимир Кухарев

Сейчас в Минске заканчивается проект "Минск-Мир". Полностью он будет завершен в 2027 году. Вместо него продолжится реализация проекта "Северный Берег", где еще будет строиться жилье. Идет работа и по развитию городов-спутников - Смолевичей, Заславля. В последнем потребуется провести работу по системной перестройке строительного комплекса, особенно работы домостроительных комбинатов - ОАО "МАПИД", Завода эффективных промышленных конструкций, Минского домостроительного комбината. "Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения. В ближайшее время, думаю, до конца 2026 года проведем структурную перестройку строительного комплекса, чтобы уже с 2027 года он в полном объеме работал и наращивал мощности", - отметил Владимир Кухарев.

Главное фото: magnific.com